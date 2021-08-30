شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدليل الإرشادي لتدريب مرافقي مرضى الرعاية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المجلس الصحي السعودي دليلا إرشاديا لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، الذي يُعد مرجعًا لمقدمي الرعاية الصحية المنزلية، بهدف رفع الوعي الصحي في المجتمع لتقديم هذه الخدمة للمريض، حيث يحتوي على معلومات وإرشادات تساعد على التعامل مع المريض في المنزل، ويمد مقدمي الخدمة بالأدوات اللازمة لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية بفعالية.

وتنظم الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، اليوم، ورشة عمل «إعداد مدربين لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية»، يقدمها رئيس اللجنة الوطنية للطب المنزلي د. عائشة الصغير، وعضو اللجنة الوطنية للطب المنزلي د. سالم الضاحي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل مستقبلية تعقد لاحقًا في أربع مناطق أخرى بالمملكة.

وتستهدف ورشة العمل تدريب متخصصين مرشحين من مختلف القطاعات الصحية في مجال الرعاية الصحية المنزلية، ليتمكنوا بعد تأهيلهم من تدريب «مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية» على كيفية التعامل والإشراف على مرضاهم في المنزل، من خلال دورات تدريبية ستقام في مراكز الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة.

من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي: إن إطلاق المجلس دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، يأتي لتوفير رعاية صحية مستمرة ووقائية ومساندة علاجية تثقيفية للمرضى في منازلهم.