شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدليل الإرشادي لتدريب مرافقي مرضى الرعاية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل
وتنظم الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، اليوم، ورشة عمل «إعداد مدربين لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية»، يقدمها رئيس اللجنة الوطنية للطب المنزلي د. عائشة الصغير، وعضو اللجنة الوطنية للطب المنزلي د. سالم الضاحي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل مستقبلية تعقد لاحقًا في أربع مناطق أخرى بالمملكة.
وتستهدف ورشة العمل تدريب متخصصين مرشحين من مختلف القطاعات الصحية في مجال الرعاية الصحية المنزلية، ليتمكنوا بعد تأهيلهم من تدريب «مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية» على كيفية التعامل والإشراف على مرضاهم في المنزل، من خلال دورات تدريبية ستقام في مراكز الرعاية الصحية المنزلية في مختلف مناطق المملكة.
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. نهار العازمي: إن إطلاق المجلس دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، يأتي لتوفير رعاية صحية مستمرة ووقائية ومساندة علاجية تثقيفية للمرضى في منازلهم.