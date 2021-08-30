شكرا لقرائتكم خبر عن «مخطط الأحساء الإستراتيجي» في اجتماع الأمانة و«ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناول الاجتماع التعريفي بين أمانة محافظة الأحساء، والهيئة الملكية بالجبيل، تجربة الأمانة في إعداد وتنفيذ المخطط الإستراتيجي، الذي يؤكد الرؤية الإقليمية المقترحة لواحة الأحساء، بحسب أبحاث ودراسات، كشفت عن عدد من المحددات، منها أن الأحساء مطلة على الخليج العربي، ومن ثم فإن معظم المشروعات المقررة بها تخدم المملكة، وتعزز الخطط الإستراتيجية للقطاعات الحكومية، وتنفيذ المشاريع التنموية.

وتسعى الأمانة إلى تعزيز خطتها التطويرية والخدمية للمدن والبلدات والهجر، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ومساندة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.