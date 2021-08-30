شكرا لقرائتكم خبر عن حلول عاجلة لردم التجمعات المائية في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الجبيل عددًا من الحلول العاجلة؛ للحد من تجمعات المياه في مخطط الخالدية ومخطط العريفي، من خلال رصد عدد مواقع التجمعات المائية، والبدء بردمها، وذلك ضمن جهود البلدية في الحفاظ على البيئة.

وأوضح رئيس البلدية م. نايف الدويش أن البلدية تعمل وفق مخطط زمني محدد في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والرقي بجودة الحياة وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأشار إلى أن البلدية رصدت عددًا من التجمعات المائية، وباشر فريق العمل إعداد برنامج تنفيذي لبعض الحلول المؤقتة، والتي تضمنت الأعمال في حصر جميع أماكن تجمعات المياه بأحياء المحافظة مع تحديد مساحات التجمعات المائية ونسبة العمق فيها وأعدادها، مضيفًا: بلغ عدد التجمعات المائية التي تم رصدها خمسة تجمعات مائية، وبدأت البلدية بردمها، وبلغت مساحتها 15000م2 ورش ما يزيد على خمسة آلاف لتر من المبيدات لمنع تكاثر وانتشار البعوض في المنطقة المحيطة بتلك التجمعات.