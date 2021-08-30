شكرا لقرائتكم خبر عن 9628 جولة رقابية تكشف 536 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت أمانة المنطقة الشرقية 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا »، وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات، وذلك في 9628 جولة رقابية نفذتها الأمانة خلال الأسبوع الماضي، إضافةً إلى جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الأمانة: إنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 4410 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، كما دعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.