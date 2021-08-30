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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

محاولات عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

محاولات همجية: 

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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