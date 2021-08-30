شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
محاولات عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
محاولات همجية:
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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