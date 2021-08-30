، "الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام ،

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كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء خالد الزعاق أن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال، وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالميًّا تتراوح بين 176 و204 أيام، وتتأرجح بين 25 و30 أسبوعًا، وبداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على المناخ.
وأكد أن الدراسة تبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي يوليو. وحسابيًّا تبدأ في موسم سهيل، وتنتهي بموسم التويبع.
وقال إن أغلب شعوب العالم يعتمدون على الزراعة والرعي والصيد من أجل المعيشة، ومع التحول الصناعي والميكنة العالمية أصبح التعليم يشكل ضرورة حتمية للدول الناهضة. وفي عام 1852م سُنّ قانون التمدرس في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي يُلزم جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية، ويفرض غرامات مالية على الآباء الذين يمنعون أطفالهم من التعليم.
وتابع: واتُّفق على أن الدراسة في فصل الشتاء؛ لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال هذه الفترة؛ فاجتهدوا واطلبوا العلم؛ لأنه {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 01:25 AM
اتُّفق على أن الدراسة في الشتاء لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال تلك الفترة"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام
كشف عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء خالد الزعاق أن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال، وتنتهي مع بداية الحر، وعدد أيامها عالميًّا تتراوح بين 176 و204 أيام، وتتأرجح بين 25 و30 أسبوعًا، وبداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على المناخ.
وأكد أن الدراسة تبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي يوليو. وحسابيًّا تبدأ في موسم سهيل، وتنتهي بموسم التويبع.
وقال إن أغلب شعوب العالم يعتمدون على الزراعة والرعي والصيد من أجل المعيشة، ومع التحول الصناعي والميكنة العالمية أصبح التعليم يشكل ضرورة حتمية للدول الناهضة. وفي عام 1852م سُنّ قانون التمدرس في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي يُلزم جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية، ويفرض غرامات مالية على الآباء الذين يمنعون أطفالهم من التعليم.
وتابع: واتُّفق على أن الدراسة في فصل الشتاء؛ لأن الشعوب الريفية استغنت عن أطفالها خلال هذه الفترة؛ فاجتهدوا واطلبوا العلم؛ لأنه {يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.
، "الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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