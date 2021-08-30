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محمد بن مسعود - الدمام - دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" [email protected]
وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".
يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.
رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير"منصور الشلاقي الخليج 365 2021-08-30
دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" [email protected]
وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".
يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:57 AM
دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" [email protected]
وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".
يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.
، رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير" ،
المصدر : الخليج 365
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