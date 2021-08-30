شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المركز الوطني للنخيل يطلق منصة إلكترونية تجريبية لتسويق التمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف محمد النويران، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، عن إطلاق تجريبي لمنصة إلكترونية لتسويق التمور.

وأضاف أن المنصة تستهدف أن يلتقي البائع مع مشتري التمور، مؤكدًا أنه تم العمل عليها بشكل تجريبي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "السعودية".

ولفت إلى أن المركز يستهدف تسهيل التواصل ما بين المستورد والمصدر، وما بين مشتري التمور والمزارعين، مضيفا أن تم إطلاق هذه المنصة لتحقيق ذلك، فضلا عن جهود أخرى تبذل في هذا الإطار سيعلن عنها قريبا.