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عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 36 مليون ونصف

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الرياض - محمد عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس إلى 36,414,173 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات.

وأضافت الوزارة أنه تمَّ تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 532,126 حالة.

وأشارت إلى أنَّه تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن إلى 8532 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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