«النيابة العامة» تحذر: إساءة استخدام الهواتف في أماكن العمل عقوباتها السجن والغرامة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها بتويتر، أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال. وحال كون الجاني حدثًا يعاقب طبقًا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخه 19/11 / 1439هـ.

اقرأ أيضًا

عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 36 مليون ونصف