السعودية تدين استهداف "أنصار الله" لقاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية

أدانت وزارة الخارجية السعودية ، ليل الأحد/الاثنين، بشدة الاعتداء الهجوم المنسوب لجماعة "أنصار الله" على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، وأسقط ما يقارب الـ 90 شخصا بين قتيل وجريح.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تؤكد تضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وموقفها الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار".

وجددت السعودية موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لجماعة "أنصار الله" ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومة وشعبا.

وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا قصف صاروخي وجوي مزدوج منسوب لجماعة "أنصار الله" استهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، إلى 89 قتيلاً وجريحاً.

وسبق أن تعرضت القاعدة الجوية، في 10 يناير/ كانون الثاني 2019، إلى هجوم بطائرة مُسيرة مفخخة نوع "قاصف 2 كي" استهدف عرضا عسكريا فيها وأسفر عن مقتل وإصابة 20 عسكريا، بينهم نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء صالح الزنداني، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء محمد صالح طماح.

ويشهد اليمن صراعا بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014، عندما كثف "أنصار الله" هجومهم على عدد من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك محافظة مأرب، في وقت وصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص إلى الحماية أو المساعدة الإنسانية.

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