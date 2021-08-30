الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 572 مجفف ملابس من نوع Electrolux، والتي صنعت في الفترة من 2019 إلى 2021.

سبب الاستدعاء:

ولفتت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، إلى أن سبب الاستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، مشيرةً إلى أن الاستدعاء يشمل مجفف الملابس طراز “EDV805NQSA” بسعة 7.5 كجم، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة لفني الصيانة؛ وذلك لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.



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