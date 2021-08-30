- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.
وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.
"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قويةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-29
ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.
وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:50 PM
تسبب في اقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في ولايات عدة
ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.
وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.
، "إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.