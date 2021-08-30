محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1874435 إصابة حتى الآن. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20699، كما تم تسجيل 8152 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1719557 حالة . العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-29 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1874435 إصابة حتى الآن. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20699، كما تم تسجيل 8152 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1719557 حالة . 29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 05:01 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1874435 إصابة حتى الآن. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 20699، كما تم تسجيل 8152 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1719557 حالة . ، العراق يسجّل 6083 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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