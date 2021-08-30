- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - عاد باريس سان جيرمان بالفوز بهدفين دون رد من أرض منافسه رانس في مباراة أُقيمت أمس الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي في ليلة تاريخية شارك فيها ميسي لأول مرة مع الفريق الباريسي.
وتكفل المهاجم كيليان مبابي بتسجيل ثنائية الفريق الباريسي في الدقيقتين 16 و63، ليضيف الفريق 3 نقاط إلى رصيده متصدرًا جدول الترتيب.
وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد على سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 66 بدلاً من البرازيلي نيمار.
وبهذا الانتصار، حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بفوزه في أربع مباريات في أول أربع جولات، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد رانس عند ثلاث نقاط في المركز الـ17.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 12:19 AMفي ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس
عاد باريس سان جيرمان بالفوز بهدفين دون رد من أرض منافسه رانس في مباراة أُقيمت أمس الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي في ليلة تاريخية شارك فيها ميسي لأول مرة مع الفريق الباريسي.
وتكفل المهاجم كيليان مبابي بتسجيل ثنائية الفريق الباريسي في الدقيقتين 16 و63، ليضيف الفريق 3 نقاط إلى رصيده متصدرًا جدول الترتيب.
وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد على سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 66 بدلاً من البرازيلي نيمار.
وبهذا الانتصار، حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بفوزه في أربع مباريات في أول أربع جولات، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد رانس عند ثلاث نقاط في المركز الـ17.
، في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.