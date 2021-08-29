شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دقائق..رحلة المعتمر من مركز النقل إلى صحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظيم وترتيب النقل والإشراف على الشركات العاملة تحت مظلة النقابة

مراكز «إسعاف» للسيارات المعطلة على الطرق

ترتيب مباشر مع القطاعات الحكومية في «توطين المهن»

أكد نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل أسامة سمكري، أن رحلة المعتمر

من مركز النقل مرورا بصعوده للحافلة وصولا إلى صحن المطاف لا تتجاوز 7 - 8 دقائق تقريبا، وشدد على تطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بتعقيم الحافلات وعدم تجاوز عدد الركاب 50 % من الطاقة الاستيعابية للحافلة وترك مسافة آمنة داخلها مع توفير المعقمات، وأشار في حوار لـ ”الخليج 365” إلى أن الحافلات المخصصة لنقل المعتمرين موديل 2020-2021، وإلى تفاصيل الحوار.

كيف استعددتم لموسم العمرة الحالي؟

- اكتملت كل التجهيزات والترتيبات وأنهت الفرق الميدانية والتشغيلية استعداداتها لموسم العمرة لعام 1443.

كم عدد الحافلات المشاركة في الموسم؟

- تم تأهيل أكثر من 6000 حافلة حديثة مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن.

ما هي ضوابط سير رحلة المعتمرين من خارج المملكة؟

- القادمون من خارج المملكة يتم نقلهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً لضوابط احترازية مشددة.

وما البروتوكول المعمول به للاحترازات الوقائية؟

- يتم تطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بتعقيم الحافلات وألا يتجاوز عدد الركاب 50 % من الطاقة الاستيعابية للحافلة، وترك مسافة آمنة داخل الحافلة مع توفير المعقمات.

كيف يتم تجهيز مراكز النقل في موسم العمرة الحالي؟

- تمت تهيئة وتجهيز مراكز النقل بمنافذ القدوم والمراكز المساندة، التي تقدم خدمات الصيانة السريعة على الطرق، وللحفاظ على وقت ضيوف الرحمن الحاصلين على التصاريح النظامية وتلافي الانتظار في مراكز النقل فيمكنهم دفع قيمة خدمات النقل من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة للخدمة.

ماذا يميز مراكز النقل في خدمة المعتمرين والمصلين؟

- توفر مواقف آمنة بحراسة عالية للسيارات تصل إلى 3000 موقف مجاني، وتعمل الحافلات على مدار الساعة ذهابا وإيابا.

ما هي موديلات الحافلات المؤهلة لنقل المعتمرين والمصلين؟

- الحافلات جميعها تصنف موديل 2020-2021.

ما هي المدة الزمنية، التي يقضيها المعتمر من وصوله للمركز إلى صحن المطاف؟

- رحلة المعتمر منذ وصوله إلى مركز النقل مرورا بصعوده للحافلة وصولا إلى صحن المطاف لا تتجاوز 7 - 8 دقائق تقريبا.

هل هناك جديد عن النقابة؟

- تعتبر النقابة العامة للسيارات، التي تأسست في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله-، في 3/ 7/ 1372هـ، الوحيدة على مستوى المملكة، بموجب الأمر السامي الكريم رقم 11501، ومقرها الرئيسي بمكة المكرمة، وفروعها بمدينة جدة، والمدينة المنورة، ولها مراكز على الطرق، تسعف السيارات التي تتعطل، وهدفها العام تنظيم وترتيب النقل في موسم الحج، والإشراف على شركات نقل الحجاج العاملة تحت مظلتها ولها ترتيب مباشر من خلال وزارة الحج والعمرة مع كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة في مسألة توطين المهن، وشُكلت لجنة قبل 20 عامًا، سُميت بلجنة توطين الوظائف في قطاع النقل، وكانت لها إسهامات جيدة، وأتاح قرار مجلس الوزراء الفرصة للموظفين في القطاع العام من المرتبة الخامسة، فما دون بالعمل في هذه المهنة في موسم الحج بنفس المزايا ومكافآت مجزية، واليوم وصلت نسبة توطين وظائف النقل إلى 25 %، من السعوديين والسعوديات في النقابة وقطاع شركات النقل بشكل عام.

وما أبرز مهامها الجديدة؟

- للنقابة مجلس إدارة يتكون من «رئيس المجلس»، ويضم في عضويته كل مديري الشركات أو ممثليهم المنضمين تحت مظلة النقابة، وينظم ويشرف على إدارة الأعمال بشكل عام فيما يتعلق بهذا القطاع ويُسهم في تنمية الموارد للقطاع ورسم السياسات الإدارية والأعمال، التي تخدم المستفيدين سواءً الحجاج أو المعتمرين أو بقية العملاء، وتتضمن مهام النقابة الجديدة، التي أُضيفت لها مؤخرًا الإشراف على نقل المعتمرين ونقل المصلين للمسجد الحرام، أيضًا لها أدوار على مستوى الخدمة المجتمعية في التنسيق مع سفراء التطوع بشكل عام للجمعيات الخيرية في القطاع الثالث، والمشاركة في المواسم الثقافية ومواسم الترفيه والفعاليات والمؤتمرات، ولها علاقة مباشرة في كل ما يتعلق بالترتيبات الحكومية، سواءً في وزارة الموارد البشرية أو فيما يتعلق بإجراءات السلامة المرورية، لذا هي حلقة وصل ما بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية المختلفة.