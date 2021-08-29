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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
وبحسب مركز الأرصاد، متوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة وتسجل 48 مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
توقعات بـ أمطار رعدية اليوم ومكة المكرمة تسجل 48 مئوية
تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 مئوية في السودة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.
أمطار رعدية:
وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرًّا على باقي أجزاء المملكة.
درجات الحرارة:
وبحسب مركز الأرصاد، متوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة وتسجل 48 مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
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