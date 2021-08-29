توقعات بـ أمطار رعدية اليوم ومكة المكرمة تسجل 48 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية على مرتفعات جيزان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، بينما يكون الطقس مستقرًّا على باقي أجزاء المملكة.

درجات الحرارة:

وبحسب مركز الأرصاد، متوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة وتسجل 48 مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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