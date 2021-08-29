إرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من الإرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق عند العناية الطبية بهم.

إرشادات ونصائح:

وشددت الصحة على أهمية الاهتمام باتباع الإرشادات والنصائح؛ لتجنب تفاقم الأوضاع، منها:

– عدم الاستحمام بدرجة حرارة معتدلة.

– استخدام مرطبات الجلد الخالية من اللانولين والكحول.

– استخدام واقٍ شمسي.

– الالتزام بتعليمات الأدوية وتغطية الجروح قبل الاستحمام.

– ارتداء الملابس الدافئة.

– الجلوس ورفع الساقين في حال تغير لون الجلد بعد المشي.

– الحركة بشكل معتدل لتحريك الدورة الدموية.

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