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شكرا لقرائتكم إرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30
– الحركة بشكل معتدل لتحريك الدورة الدموية.
إرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق
منها جلوس المصاب ورفع الساقين
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الصحة العديد من الإرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق عند العناية الطبية بهم.
إرشادات ونصائح:
وشددت الصحة على أهمية الاهتمام باتباع الإرشادات والنصائح؛ لتجنب تفاقم الأوضاع، منها:
– عدم الاستحمام بدرجة حرارة معتدلة.
– استخدام مرطبات الجلد الخالية من اللانولين والكحول.
– استخدام واقٍ شمسي.
– الالتزام بتعليمات الأدوية وتغطية الجروح قبل الاستحمام.
– ارتداء الملابس الدافئة.
– الجلوس ورفع الساقين في حال تغير لون الجلد بعد المشي.
– الحركة بشكل معتدل لتحريك الدورة الدموية.
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