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إرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

إرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق

منها جلوس المصاب ورفع الساقين

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من الإرشادات لذوي مصابي ومرضى الحروق عند العناية الطبية بهم.

إرشادات ونصائح: 

وشددت الصحة على أهمية الاهتمام باتباع الإرشادات والنصائح؛ لتجنب تفاقم الأوضاع، منها:

– عدم الاستحمام بدرجة حرارة معتدلة.

– استخدام مرطبات الجلد الخالية من اللانولين والكحول.

– استخدام واقٍ شمسي.

– الالتزام بتعليمات الأدوية وتغطية الجروح قبل الاستحمام.

– ارتداء الملابس الدافئة.

– الجلوس ورفع الساقين في حال تغير لون الجلد بعد المشي.

– الحركة بشكل معتدل لتحريك الدورة الدموية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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