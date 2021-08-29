إجراءات إصدار رخصة قيادة دراجة نارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت الإدارة العامة للمرور إجراءات وشروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين من المقيمين.

وأوضح المرور، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن يجرى تنفيذ حملة ميدانية بمختلف مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

متطلبات إصدار رخصة دراجة نارية:

ولفتت الإدارة إلى أنه لإصدار رخصة قيادة دراجة نارية سواء للمواطن السعودي أو المقيم، يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط والمتطلبات التالية وتتمثل في التالي:

– أن يكون المتقدم 16 عامًا فما فوق.

– استكمال بيانات النموذج.

– إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

– إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين.

– إحضار صورة الإقامة والجواز لغير السعوديين.

– إحضار إذن خطي من ولي الأمر.

– تسديد الرسوم المقررة.

– إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من جهة رسمية.

– إحضار تعريف مصدق.

– إحضار ملف لحفظ الأوراق.



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