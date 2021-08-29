شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29
اعتراض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
إحباط جميع محاولات الميليشيا تجاه المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
إحباط محاولات الحوثي:
وأكد التحالف إحباط جميع محاولات الميليشيا الحوثية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.
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