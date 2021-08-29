اخبار السعوديه

اعتراض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

اعتراض وتدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

إحباط جميع محاولات الميليشيا تجاه المدنيين

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

إحباط محاولات الحوثي: 

وأكد التحالف إحباط جميع محاولات الميليشيا الحوثية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا