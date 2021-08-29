رئيس جامعة الملك خالد يتفقد سير الدراسة الحضورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - أبها

استقبلت جامعة الملك خالد نحو 60 ألف طالبة وطالبة مع بداية العام الجامعي الجديد 1443، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سير العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة، بدأت من التأكيد على حصول جميع منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد في مختلف مقارّها وفروعها بمنطقة عسير.

خطط الجامعة:

واطلع رئيس الجامعة، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الأحد، على آليات سير عمل خطط الجامعة الاحترازية من خلال جولة تفقدية زار خلالها العديد من المواقع في المدينة الجامعية بأبها.

وتفقد السلمي خلال جولته القاعات الدراسية والمرافق العامة، مؤكدًا أهمية الالتزام بتطبيق خطط العودة الآمنة عبر تعقيم القاعات بشكل مستمر، إضافة إلى التأكد من فحص الحرارة وحالات التحصين على مداخل الجامعة، مشيدًا بالتزام طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية وتضافر جهود الجهات المعنية في تطبيقها.

يذكر أن وكلاء ووكيلة الجامعة والمشرف العام على فرع تهامة قاموا بجولات مماثلة اطمأنوا خلالها على سير العمل، وتطبيق الإجراءات الوقائية.



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