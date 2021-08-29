جامعة الإمام تعلن آلية العودة الآمنة للطالبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - واس

عملت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال في مدينة الملك عبدالله للطالبات على تنفيذ حملة إعلامية موجهة بلغات متعددة عبر جميع منصات الجامعة الرسمية وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن التّحصين المتوافق مع إجراءات وزارة الصحة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمنسوبي الجامعة دون استثناء، بهدف توعية الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بأهمية أخذ اللقاح و تطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق عودة آمنة للدراسة.

وفي هذا الجانب أوضحت وكيلة جامعة الإمام لشؤون الطالبات الدكتورة نوف بنت عبدالعالي العجمي أن الجامعة أنشأت مركزي لقاحات لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم وأفراد المجتمع، كما أتاحت في مراكز اللقاحات مسارات مخصصة للفئة العمرية بين 12- 18 عاماً لتسريع منحنى المحصنين قبل بدء العام الجامعي، فيما شملت الحملة الإعلامية أروقة الحرم الجامعي داخل مدينة الملك عبدالله للطالبات، مؤكدة أن الجامعة بذلت من خلال تنفيذ خطط مدروسة كل الجهود في سبيل تهيئة البيئة الجامعية وتعزيز الإجراءات الاحترازية لضمان سير العملية التعليمية بيسر وسلامة وصحة.

من جانبها أبانت وكيلة عمادة شؤون الطلّاب لشؤون الطالبات الدكتورة عهود المنيع أن العمادة أقصت جميع الخدمات و المعاملات الورقية واعتمدت المعاملات الإلكترونية عدا بعض الخدمات التي تتطلب الحضور ، بالإضافة إلى تقديم جميع البرامج والدورات التدريبية الموجّهة للطلبة(عن بعد)، وفي حال كانت الدورة تستوجب الحضور فستُقلّص الأعداد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ عملية تسجيل الدخول المسبق باستخدام الرمز الشريطي الخاص بالتجمعات الذي يتيحه تطبيق “توكلنا”.

تسهيل خدمة الطالبات:

و في ذات السّياق بينت وكيلة عمادة القبول والتسجيل في جامعة الإمام الدكتورة هند الباز ما قدمته العمادة من تسهيلات لخدمة الطالبات لضمان عودةٍ آمنة من خلال تنظيم دخول المراجعات والطالبات بخصوص القبول الإلكتروني مع تحقيق أعلى درجات الاحترازية ومنع التزاحم، ووضع ممثلات للقبول عند مدخل البوابة للرد على استفساراتهن، وتوفير خدمة بطاقة الطالبة الرقمية مع بيان خطوات إعدادها و تفعيلها ،والرد على الاستفسارات من خلال حساب الإرشاد الأكاديمي وعبر البريد الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل.

يشار إلى أن الجامعة تواصل جهودها في وضع آليات العودة للدراسة الحضورية بتجهيز الإرشادات والتعليمات، وتأكيد الدخول لجميع مباني ووحدات الجامعة وحضور المحاضرات لمن تلقى جرعتي اللقاح حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي.

شارك الخبر