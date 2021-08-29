خطوات أساسية يجب الالتزام بها قبل تطبيق المرحلة الأولى لـ فاتورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك خطوات أساسية يجب على المنشأة الالتزام بها لتكون متوافقة مع متطلبات المرحلة الأولى لـ فاتورة، والتي ستدخل حيّز التنفيذ يوم 4 ديسمبر 2021م.

متطلبات:

ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أن المتطلبات منها عدم إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، والتأكد من وجود نظام فوترة في المنشأة متوافق مع المتطلبات، وكذلك التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبة.

تفاصيل الفوترة الإلكترونية:

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة (هنا)، وذلك للاطّلاع على كافة التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت خلال المرحلة الماضية حملات مكثفة تستمر حتى نهاية العام، وذلك بهدف رفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الهيئة لتسهيل الإجراءات على المكلفين.

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