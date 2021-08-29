محافظ رفحاء يزور المدارس ويطمئن على استعدادات التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - رفحاء

زار محافظ رفحاء، فراج بن سعود العماني، صباح اليوم، مدرسة الحسن البصري الثانوية، ومدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة للاطمئنان على استعدادات تعليم المحافظة للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وكان في استقبال المحافظ في المدرستين مدير مكتب التعليم برفحاء خالد بن ناجي الشمري وعدد من قيادات التعليم ومديرا المدرستين مطلق التومي ومنور الشيحي.

جولة على المرافق:

وفور وصوله قام بجولة على مرافق المدرستين والفصول والقاعات الدراسية، ووقف على الاستعدادات والاحترازات الوقائية والصحية مع بداية العام الدراسي الجديد، والتقى الطلاب في فصولهم؛ كما شارك العماني بتسليم الطلاب المقررات المدرسية بثانوية الحسن البصري وأثني على تميز مديرها.

استعداد مبكر:

وثمن محافظ رفحاء جهود تعليم المحافظة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وَفْق الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة بما يدعم العملية التعليمية وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، راجيًا للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير مكتب التعليم، خالد الشمري، عن شكره لمحافظ رفحاء فراج العماني على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه للمكتب وأنشطته المتنوعة بما يخدم سير العمل فيها.



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