النيابة تحذر من إساءة استخدام الجوالات في المدارس: عقوبته السجن والغرامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة، أنه تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

جرائم:

وأكدت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم الآتية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، موضحةً أن الجرائم منها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.



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