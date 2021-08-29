السماح لمندوب شركة العمرة بتعيين نفسه كمراقب صحي للحجز

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وحدد التحديث الخاص بتعيين مراقب صحي للحجز بتطبيق اعتمرنا ثلاثة اشتراطات لازمة للتعيين، في المقابل يمكن لمندوب شركة العمرة إلغاء تعيين نفسه من خلال التطبيق في حال تحقق الشروط، إلغاء التعيين يتم من خلال المندوب المعين حاليا فقط، كما أنه لا يمكن إلغاء التعيين في حال دخول الفترة الزمنية للتصريح.
كما تضمن التحديث الجديد لتطبيق «اعتمرنا أعمال» قائمة التصاريح الخارجية والتي تستخدم لعرض حجوزات اعتمرنا التي جرى إصدارها من قبل شركة العمرة للمعتمرين بعد وصولهم للمملكة وفق اشتراطات العمرة الآمنة والمتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وتنقسم الشاشة إلى ثلاثة قوائم، التصاريح الحالية، التصاريح السابقة، والتصاريح الملغاة.
يمكن لمندوب واحد فقط تعيين نفسه كمراقب صحي للحجز.
يمكن للمندوب تعيين نفسه مرة واحدة فقط للحجز من النوع نفسه في الفترة نفسها.
3 اشتراطات للتعيين:
- يمكن لمندوب واحد فقط تعيين نفسه كمراقب صحي للحجز.
- يمكن للمندوب تعيين نفسه مرة واحدة فقط للحجز من النوع نفسه في الفترة نفسها.
- التعيين قبل دخول الفترة الزمنية للتصريح.
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