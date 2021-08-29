السعودية | التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا صوب خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا صوب خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية مساء الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.

إلى هذا، أكد التحالف‬⁩ إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

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كان التحالف أعلن أمس السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.