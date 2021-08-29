اخبار السعوديه

حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - كشف حامد البلوي المسؤول في جهاز الكرة بنادي الاتحاد عن أن هدف الإدارة الاتحادية في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة العميد في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين كونترا ليكون خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي خسر من الفريق نهائي البطولة العربية لمصلحة الرجاء وتمت إقالته.

وأوضح الإعلامي الروماني كوزمين كونترا في حديث له عبر تويتر أن أبرز عيوب المدرب هي عدم الاستعانة باللاعبين الشباب.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 12:07 AM

حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا!
محمد السيّد

كشف حامد البلوي المسؤول في جهاز الكرة بنادي الاتحاد عن أن هدف الإدارة الاتحادية في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم.

وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لقيادة العميد في الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين كونترا ليكون خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي خسر من الفريق نهائي البطولة العربية لمصلحة الرجاء وتمت إقالته.

وأوضح الإعلامي الروماني كوزمين كونترا في حديث له عبر تويتر أن أبرز عيوب المدرب هي عدم الاستعانة باللاعبين الشباب.

الكلمات المفتاحية
f677d337d1.jpg

، حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا! ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر حامد البلوي : هدفنا التعاقد مع مهاجم..  وإعلامي روماني يحذّر من كوزمين كونترا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا