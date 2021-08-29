محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا " نجم نادي الزمالك لمدة 8 أشهر مع غرامة قدرها 500 ألف جنيه. وجاءت عقوبة الإيقاف بحق اللاعب بحسب بيان اتحاد الكرة لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 11:52 PM اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه! اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه! قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا " نجم نادي الزمالك لمدة 8 أشهر مع غرامة قدرها 500 ألف جنيه. وجاءت عقوبة الإيقاف بحق اللاعب بحسب بيان اتحاد الكرة لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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