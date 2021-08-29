، الدعم السكني مستمر.. ويمكن التقديم على منتجات البرنامج خلال منصة "سكني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا على الأنباء المتداوَلة حول إيقافه في نهاية شهر سبتمبر المقبل

قال حساب "العناية بالمستفيدين" في البرنامج المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك منزلها الأول "سكني": إن الدعم السكني ما زال مستمرًا، ويمكن التقديم على منتجات برنامج سكني من خلال المنصة أو تطبيق سكني.

جاء ذلك ردًا على استفسارات عددٍ من المستفيدين عن صحة ما يتم تداوله هذه الأيام عن إيقاف الدعم السكني للمستفيدين نهاية الشهر الميلادي المقبل.