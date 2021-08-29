شكرا لمتابعة خبر عن قطان يتحدث عن تعيينه بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي منذ 45 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، عن تعيينه بوظيفة ملحق دبلوماسي في مثل هذا اليوم من العام الهجري.

وقال أحمد قطان:"في يوم ١٦ محرم عام ١٣٩٩ هـ تم تعييني بوزارة الخارجية بوظيفة ملحق دبلوماسي وفي مثل هذا اليوم من العام الهجري الحالي، أكملت ٤٥ عاماً في خدمة ديني الحنيف ثم مليكي المفدى ووطني الغالي".

وتابع:"أدعو الله العلي القدير أن يوفقني لمواصلة مسيرتي بما يحبه ويرضاه"