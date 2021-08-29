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طلاب يعبرون عن سعادتهم بعد عودتهم إلى الدراسة الحضورية في المدارس "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف طلاب مدرسة عن مشاعر الطلاب بعد عودتهم إلى الدراسة الحضورية في المدارس، معربين عن سعادتهم بعودة الدراسة الحضورية في المدارس، عقب توقفها بسبب جائحة .

وأبدى طالب سعادته بعودة الدراسة الحضورية، موضحا أن الدراسة عن بعد جيدة، ولكنه يفضل العودة الحضورية لتمكنه من رؤية أصدقائه.

ورأى طالب آخر أن الدراسة الحضورية أفضل من الدراسة عن بعد، حيث يتمكن من فهم المناهج من المعلم مباشرة بطريقة أفضل من الدراسة عن بعد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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