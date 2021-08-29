شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يعبرون عن سعادتهم بعد عودتهم إلى الدراسة الحضورية في المدارس "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف طلاب مدرسة عن مشاعر الطلاب بعد عودتهم إلى الدراسة الحضورية في المدارس، معربين عن سعادتهم بعودة الدراسة الحضورية في المدارس، عقب توقفها بسبب جائحة كورونا

وأبدى طالب سعادته بعودة الدراسة الحضورية، موضحا أن الدراسة عن بعد جيدة، ولكنه يفضل العودة الحضورية لتمكنه من رؤية أصدقائه.

ورأى طالب آخر أن الدراسة الحضورية أفضل من الدراسة عن بعد، حيث يتمكن من فهم المناهج من المعلم مباشرة بطريقة أفضل من الدراسة عن بعد.