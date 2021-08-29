شكرا لمتابعة خبر عن "النيابة العامة" توجه تحذيرًا لطلاب المدارس ولكل من يسيء استخدام الهواتف الذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت النيابة العامة، مساء اليوم، تحذيرها من إساءة استخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع عودة الدراسة حضوريًا بالمدارس.

وأكدت أنه يحظر نشر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأكدت أنه يتم معاقبة كل من يمس الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأشارت إلى أنه في حال الجاني حدثًا يعاقب طبقًا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادرة بالمرسوم الملكي رقم "م / 113" وتاريخ 19 / 11 / 1439هـ.

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