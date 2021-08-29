شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله عسيري: الدراسة الحضورية تحفظ الصحة العقلية والجسدية للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، أن الدراسة الحضورية تحفظ الصحة العقلية والجسدية للطلاب والطالبات.
وقال "عسيري" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الدراسة الحضورية حفظ للصحة العقلية و الجسدية لابنائنا وبناتنا و يجب الحفاظ على هذا المكتسب بكل ما أوتينا من قوة".
وأضاف: "الاجراءات المتبعة مبنية على أفضل الممارسات و وجود حالات كوفيد متفرقة بين الطلاب و الكادر التعليمي أمر متوقع و يجب التعامل معه باتزان وواقعية".