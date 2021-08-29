منصة مدرستي توجه إرشادات لتسجيل دخول مستخدم جديد

الرياض - محمد عبدالله - وجهت منصة مدرستي عددًا من التوجيهات والإرشادات المهمة عند تسجيل دخول مستخدم جديد عبر منصة مدرستي أو منصة روضتي.

وشاركت وزارة التعليم، عير حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة أعلنت فيها بدء اليوم الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية في منصة مدرستي من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

خطوات التسجيل بمنصة مدرستي

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال الرغبة في إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي الرئيسية، فيتم ذلك بشكل يسير من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي الموضحة أدناه:

- تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.

- النقر على أيقونة "العودة إلى المدارس".

- من القائمة الرئيسية انقر على "تسجيل جديد".

- تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب).

- النقر على أيقونة "تحقق".

- ستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل لدى نظام نور.

- تعبئة رمز التحقق ثم النقر على "تحقق".

سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم، وفي حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم.

مدرستي تحدد إرشادات تسجيل الدخول

وأوضحت وزارة التعليم عام إرشادات دخول منصة روضتي أو مدرستي للمستخدم الجديد أو المستخدم السابق، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

- في حال كنت مستخدماً جديداً لمنصة مدرستي أو روضتي كطالب مستجد بالصف الأول الابتدائي أو روضة أو تمهيدي، فيمكن استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

- المستخدم السابق لمنصة مدرستي يمكنه الدخول إلى المنصة التعليمية مدرستي من خلال كلمة المرور المستخدمة لديك حالياً.

- يجب العلم أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد أن يتم تغييرها من جانب المستخدم المستفيد من منصة مدرستي.

- عند نسيان كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استعادتها مرة أخرى من خلال مايكروسوفت.

- عند فقدان كلمة المرور ورقم الجوال الخاص بالمستفيد ليس مسجلاً، فيمكنك مراجعة قائد المدرسة لإعادة تعيينها مرة أخرى.

التسجيل بمنصة مدرستي

أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي ومنصة روضتي للتماشي مع متطلبات التعليم الرقمية، حيث يتم تقديم كافة الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها بالمدارس التعليمية من حيث الدروس ومتابعة أداء الفروض وما إلى غير ذلك من متطلبات العملية التعليمية.

ويبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط دخول منصة مدرستي وخطوات وآلية تسجيل دخول الصفحة الشخصية الخاصة به، وتضم الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي madrasati للطالب والمعلم الأيقونات التالية:

- الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي "منصة روضتي".

- دخول منصة مدرستي مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

- الدخول بحساب نظام نور لولي الأمر والإداريين.

- أيقونة العودة إلى المدارس التعليمية.

وأوضحتا منصة مدرستي التعليمية أنه يمكن لمن يرغب في الدخول إلى منصة مدرستي من أجل تسجيل طالب جديد، الدخول إلى الصفحة الشخصية في المنصة التعليمية، من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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