بالفيديو.. «التعليم» تخصص أكثر من 52 ألف غرفة عزل في المدارس

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر عن تخصيص وزارة التعليم أكثر من 52 ألف غرفة عزل في المدارس لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضافت المصادر بحسب فضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن غرف العزل جهزت بأحدث المستلزمات الطبية والمواصفات عالية التقنية بعد تنسيق دار بين وزارتي التعليم والصحة ضمن خطة وقائية تدعوا لحماية الطلاب من تداعيات الفيروس.

وبدأ، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد حيث العودة الحضورية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس بعد غياب 538 يومًا، بالتزامن مع متابعة وزارة التعليم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني أن طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عاماً) عادوا إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

وأكدت وزارة التعليم، تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتين، ممَّن لا يمكن حضورهم دون استكمال الجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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