«الموارد البشرية» و«سدايا» توقعان 4 اتفاقيات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

الرياض - محمد عبدالله - شهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توقيع أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر سدايا في الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي من الجانبين.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن أن الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين تأتي بهدف بحث الفرص الممكنة التي تعزز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم البرامج والسياسات والمبادرات الوطنية وتحقيق الفائدة المرجوة منها بما ينعكس إيجاباً على مخرجاتها ويساهم في نمو وتسريع الأعمال وتحقيق المستهدفات، والعمل على تحليلات ورؤى متقدمة لدعم صناع القرار، وتسخير التقنية لأهم المبادرات المهنية والاجتماعية التي من شأنها دعم التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتحسين تجربة المستخدم في منظومة توكلنا عن طريق التكامل مع الأنظمة والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لتبني الممارسات الصحيحة في إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز جودتها، والمساهمة في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي والسياسات والمعايير المتعلقة بها وتمكينهم فيها، إلى جانب ذلك سيقوم الطرفان بالتشغيل المشترك لمكتب البيانات في الوزارة ودعمه وتمكينه عبر تقديم خدمات استشارية في مجال البيانات وتجويدها وحوكمتها وغيرها من الخدمات التي سيعمل الطرفان على تنفيذها لدعم خططهما الإستراتيجية بما يتمشى مع رؤية 2030.

وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "هذه الاتفاقيات الموقعة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تأتي لتكمل وتدعم جهود الوزارة في بناء شراكات إستراتيجية وخلق علاقات تكاملية مع مختلف الجهات لدعم مسيرتها في التحول الرقمي، ودراسة ومحاكاة أثر السياسات المختلفة في سوق العمل، إما في نطاق المؤسسات أو العاملين فيها، ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومي بما يحقق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاستفادة من كافة الممكنات والحلول الرقمية لتعظيم الأثر الإيجابي لمبادرات الوزارة وبرامجها".

من جانبه قال الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نحن في سدايا نسعى إلى تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة القصوى منها لدعم الجهود الحكومية وتحسين أداء البرامج والسياسات والمبادرات الوطنية وتعظيم الأثر المرجو منها، وهو ما يتوافق مع دعم وتوجيه سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نحو تضافر الجهود الحكومية بما يدعم مخرجات رؤية 2030.

وأضاف "نحن اليوم ومن خلال هذا التعاون المميز الذي يجمعنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سوف نعمل معاً للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم برامج الوزارة والسياسات المرتبطة بها مما يساهم -بإذن الله- في تعظيم الأثر الإيجابي لسياسات سوق العمل ورفع معدلات التوطين وتوفير الوظائف النوعية في سوق العمل وتنمية القدرات البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، إلى جانب تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية و‌التعاون في بناء القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها ونشر الوعي في هذا المجال، إلى جانب دعم التحول الرقمي لغرض رقمنة أهم جوانب الحياة المهنية والاجتماعية لدى الفرد في منظومة توكلنا لضمان تجربة مستخدم مميزة وسلسة".

وتطلع إلى أن يسهم الإطلاق المشترك لمكتب البيانات في الوزارة لدعم المستهدفات الإستراتيجية في مجال البيانات وتطبيقات ومبادرات الذكاء الاصطناعي عن طريق التكامل مع جميع أذرع (سدايا)؛ لتوفير بيئة رقمية فاعلة تدعم تطلعات القيادة الرشيدة.