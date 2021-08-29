مقاطع الطلبة تتصدر شبكات التواصل

منذ الساعات الأولى لبدء أول يوم دراسي جرى تداول مقاطع مصورة من قبل بعض الطلبة داخل المدارس تزامنًا مع السماح بإحضار الجوالات للطلاب والطالبات وفق الآلية التي تراها المدرسة بعد التأكد من حالة توكلنا.

وشهد تطبيق الانستجرام انتشار مقاطع مباشرة حية وثق فيها بعض الطلبة حصصهم الدراسية وشروحات أساتذتهم وتفاعلهم مع الدرس لمتابعيهم، إضافة إلى تصوير بقية يومهم الدراسي وأنشطتهم مع زملائهم، كما يتفاعلون مع الرسائل التي تأتيهم من المتابعين لحساباتهم.

كما ظهرت العديد من المقاطع المصورة على تطبيق «التيك توك» والتي يوثق فيها الطلبة أول يوم دراسي، منهم من يصور الشرح بطريقة لا تظهر المعلم أو الطلبة ومنهم من يصور زملاءه وأحاديثهم وآخر يصور رد فعل زملائه بالصف بعد عمل أحد المقالب، ويضع ناشروها عدة هشتاقات سعيًا للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المشاهدات والتفاعلات مع الحساب، كما يفخر أحدهم بوصول مقاطعه إلى عدة تطبيقات من وسائل الإعلام الأخرى.