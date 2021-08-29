20 مشروعا بساحل الأحساء

كشفت أمانة الأحساء، عددًا من المحددات في المخطط الإستراتيجي للمحافظة، والذي يشتمل على 20 مشروعًا أبرزها التنمية السياحية للعقير التابعة للأمانة بمساحة 19858 هكتارًا، وتنمية العقير التابعة لوزارة السياحة على 45065 هكتارًا، ومحطة تحلية المياه، وميناء العقير، ومزارع الثروة السمكية، ومطار العقير المقترح، ومحطة الطاقة الشمسية ومدينة سلوى الصناعية، وإسكان أرامكو، ومستشفى جامعتي الملك فيصل، والملك فهد للبترول والمعادن، ومدينة الملك عبدالله للتمور.



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