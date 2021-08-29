أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية طائرتين مسيّرتين مفخختين اطلقتهما المليشيا تجاه خميس مشيط. وأكد التحالف احباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.



كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه ⁧‫خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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