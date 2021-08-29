لجان لاستقبال الطلاب وتوزيعهم

كما تم كذلك عمل صيانة كاملة للمبنى المدرسي من ناحية النظافة وكفاءة الأجهزة الكهربائية.
وقامت الهيئة الإدراية بالمدرسة بإرسال رسائل لأولياء الأمور مسبقا بإلزامية عدم حضور الطالب إلى المدرسة إلا في حالة حصوله على جرعتين وعن طريق «توكلنا»، وذلك بربط مدراء المدارس بالتطبيق، وربط المعلمين والطلاب مع مديرهم.
وطوال اليوم الدراسي كانت هناك متابعة شاملة، والتأكيد على الطلاب بإحضار طعامهم من المنزل، حيث لا يوجد مقاصف تشغيلية الآن، واتسمت عملية سير اليوم الدراسي بالسلاسة التامة، وأنجز استقبال الطلاب وتوزيعهم على الفصول الدراسية في وقت زمني يسير، وقسم الطلاب إلى تسع مجموعات، حتى لا يكون هناك أي تكدس.
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