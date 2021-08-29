تباعد في الفصل وتجمعات خارج المدرسة



بعد قرابة 538 يومًا عاد الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مع تطبيق التباعد وجميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية، رصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية على بعض مدارس جدة، وفي اليوم الأول للعودة، تجمعات طلاب خارج أسوار المدارس، وسط غياب التباعد وتراخٍ في الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا ، الأمر الذي دعا أولياء الأمور إلى القلق خوفا من تفشي الفيروس بين الطلاب.

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