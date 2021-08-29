إشكالية المتصفح توقف مدرستي

شهدت منصة «مدرستي»، مع بداية أول يوم دراسي أمس، توقفا تاما لم يتمكن معه أي من الطلاب أو أعضاء الهيئة الإدراية والتعليمية من الولوج إلى النظام حتى إن المواد والمناهج الدراسية لم يتم إسنادها في بعض المدارس، فضلا عن أن الطلاب الذين لم يتموا أخذ جرعتي اللقاح يتوجب عليهم الحضور عبر المنصة لمتابعة الدروس مع معلميهم، بحسب ما صرحت به الوزارة الأسابيع الماضية.

إجازة رسمية

وتواصلت «دوت الخليج» مع عدد من مدراء المدارس، وكذلك تم التواصل مع عدد من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب، وكذلك أولياء الأمور الذين أكدوا أن هناك عطلا في المنصة مع بداية العام الدراسي، واختلفت العبارات التي تظهر على شاشة الأجهزة من شخص إلى آخر، فبعضهم تظهر له عبارة ( the servic unavailable)، وتعني الخدمة غير متاحة أو تظهر شاشة مكتوب عليها إجازة رسمية، حتى الطلاب الذين لا يمكنهم الحضور إلى المدرسة لم يتمكنوا من الولوج إلى المنصة.

أخطاء تقنية

كما تواصلت «دوت الخليج» مع أحد العاملين بقسم الدعم الفني للمنصة، والذي ذكر أن الإشكالية تكمن في المتصفح، حيث إن المنصة تعمل بشكل جيد، ولكن هناك بعض المتصفحات التي ما زالت تحتفظ بكلمات المرور من العام الماضي، ولم تتمكن من تحديثها بكلمات المرور الجديدة، ما تسبب في حدوث إشكالية لبعض المدارس، وكذلك الطلاب في تعثر عمل المنصة بالشكل الصحيح.

مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يحدث ذلك في أول يوم، خاصة مع الأعداد الكبيرة لمستخدمي المنصة والضغط الكبير الذي تواجهه.

وقال موظف الدعم الفني: المنصة تعمل بشكل صحيح والأنظمة الإلكترونية من الطبيعي حدوث أخطاء تقنية بها، ولكن يتم تحديثها باستمرار وحل المشاكل التي قد تظهر من قبل الوزارة وستكون المنصة مكتمله في أسرع وقت.

تعليمات يجب التنبه لها

التأكد من بيانات الاتصال لأولياء الأمور المسجلة في نظام «نور» عن طريق إدارة المدرسة لضمان وصول كلمة المرور لكل طالب وطالبة عند تغييرها.

التأكد من الحساب الخاص بكل طالب وطالبة (اسم المستخدم وكلمة المرور) سواء من تطبيق «توكلنا» أو من إدارة المدرسة أو من حساب الطالب باسترجاع كلمة المرور عن طريق رساله (sms) عبر الجوال المسجل مسبقا في النظام، وفي حال تعذر الدخول يتم التواصل مباشرة مع إدارة المدرسة لتغيير كلمة المرور.

في حال ظهور مشاكل في الدخول بعد التأكد من جودة الاتصال بالإنترنت وحساب الطالب أو الطالبة بأنها صحيحة، فيتم تغيير متصفح الإنترنت أو تكرار المحاولة للدخول ومحو بيانات التصفح لمسح بيانات الدخول القديمة، والتي قد تكون محفوظة مسبقا.

في حال تعذر الدخول يتم توجيه الطلاب والطالبات بالدخول عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز مباشرة لضمان دخولهم مع معلميهم ومعلماتهم، مع التنبه بعدم احتسابهم غياب لوجود مشكلة تقنية لدى الطالب أو الطالبة.