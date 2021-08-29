أعلنت أمانة منطقة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني (https://www.alriyadh.gov.sa/ar/muncads/Pages/Ad80.aspx ), أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية للوظائف الهندسية والإدارية التي تم طرحها عبر منصة التوظيف الموحدة (جدارة) بتاريخ 25 شوال 1442هـ. ودعت الأمانة المجتازين إلى مراجعة مقرها الرئيسي بحي الديرة، وتحديدًا الإدارة العامة للموارد البشرية ممثلة بقسم التوظيف، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل الموافق 25 محرم 1443هـ لاستكمال إجراءات التوظيف، مصطحبين معهم أصول الوثائق اللازمة، وهي الهوية الوطنية، ووثيقة المؤهل العلمي، والعنوان الوطني، والآيبان البنكي مختومًا من البنك، و4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.



كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الوظائف الهندسية بأمانة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.