معالجة 371 ألف م2

مقاطع الطلبة تتصدر شبكات التواصل منذ الساعات الأولى لبدء أول يوم دراسي جرى تداول مقاطع مصورة من قبل بعض الطلبة داخل المدارس تزامنًا مع السماح بإحضار الجوالات للطلاب... الرياض: أمجاد اليوسف الرياض: أمجاد اليوسف 21 محرم 1443 هـ 21 محرم 1443 هـ

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