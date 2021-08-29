شارك 130 من غواصي الشرقية، في الحملة التي أطلقتها أمانة المنطقة، لتنظيف أعماق عدد من الشواطئ، بدعم مراكز الغوص، وبالتنسيق مع حرس الحدود لتنظيف أعماق بحر الخليج العربي.



كانت هذه تفاصيل خبر 130 غواصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.