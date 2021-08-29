استقبلت أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها أكثر من 1000 بلاغ خلال الـ10 أيام الماضية تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق «بلدي» من خلال حملة «صور وأرسل» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية.



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