مدارس جازان تعانق طلابها بفرحة وحذر

فتحت مدارس جازان وصبيا أمس، أبوابها بفرحة محمولة بحذر واحترازات وقائية، واحتضنت فصولها 90 ألف طالب وطالبة بجازان، و141 ألف طالب وطالبة بصبيا، وسط مشاركة محافظي المحافظات والمراكز، والقيادات التعليمية، ونقل 1000 حافلة لطلاب وطالبات جازان.

مشاركة تعليمية

وشارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، الطلاب والمعلمين بداية أول يوم دراسي، في وقت عاد أكثر من 141 ألف طالب وطالبة، إلى 1298 مدرسة، وسط جولات ميدانية شملت المعهد العلمي بصبيا، والمعهد العلمي بضمد، للوقوف على الجهود المبذولة لاستقبال الطلبة، وتطبيق الإجراءات الوقائية في النقل المدرسي، وأثناء دخول المدارس وفي الفصول الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة، وتوافر أدوات التعقيم بما يضمن العودة الآمنة للطلاب والطالبات.

نماذج تشغيلية

واطلع «الخرمي» على النماذج التشغيلية لعودة الطلاب الحضورية، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعمليات إسناد الجداول وتثبيتها، وتسكين الطلاب في الصفوف، والحالات الصحية للطلاب، وبيانات المحصنين، والإجراءات المطبقة في حال وجود إصابات، أو اشتباه داخل الفصول والمدارس.

تهيئة الطلاب

وأكد «الخرمي» على أهمية تهيئة الطلاب في المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، على منصتي مدرستي وروضتي، ودور التوجيه والإرشاد في التهيئة النفسية للطلبة، مشيدا بتواجد القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان التعليمي، وتقديمهم للدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

انتظام الطلاب

وانتظم 205.543 آلاف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمختلف المراحل التعليمية على مقاعد الدراسة «حضوريا – عن بعد» في أول أيام العام الدراسي الجديد 1443هـ، لمواصلة رحلتهم التعليمية الاستثنائية، في ظل جائحة كورونا، وسط استعداد وجاهزية تامة وبروتوكولات وإجراءات احترازية معتمدة، لضمان عودة حضورية آمنة، بمتابعة وإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالمنطقة.

جولة تفقدية

وتفقد المدير العام وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة اليوم، عدداً من المدارس في مدينة جازان، اطلعوا خلالها على التزام منسوبيها بتطبيق البروتوكولات، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة، وانتظام سير العملية التعليمية فيها، بالإضافة إلى مشاركة المدير العام أبناءه الطلاب، حضور أحد الدروس المدمجة «حضوري - عن بعد» مشيدا بهمتهم العالية وحماسهم منقطع النظير، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

90 ألفا حضوريا

وشهدت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم جازان صباح أمس، عودة 90.460 ألف طالب وطالبة حضوريا، وسط تطبيق للبروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبإشراف من الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، ودعم من المشرفين والمشرفات بالإدارة والمكاتب التعليمية المختلفة، حيث يمر الطالب خلال رحلته اليومية إلى المدرسة، بعدد من الخطوات تبدأ بتحميل تطبيق توكلنا، وإبراز الحالة الصحية عند الدخول للمدرسة، والتأكد من حصوله على جرعتي اللقاح، مع ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين عند الدخول، والخروج من المدرسة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد، والتوجه مباشرة إلى الفصل المدرسي، والالتزام بالمقعد المخصص، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وتناول وجبة الإفطار داخل الفصل الدراسي.

انتظام عن بعد

وانتظم 12004 طلاب وطالبات بمرحلة رياض الأطفال، و 103079 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية عن بعد، من خلال منصة مدرستي للتعليم، و منصة روضتي، وبدعم من قنوات عين التعليمية، وشهدت جميع المدارس التابعة للإدارة، انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي، والتهيئة الإرشادية في مختلف المراحل الدراسية.

مدارس جازان تعانق طلابها بحذر وتباعد.

90.460 ألف طالب يعود بجازان حضوريا.

141 ألف طالب يعودون بصبيا.

1000 باص مدرسي تنقل طلاب جازان.

10 خطوات لرحلة الطالب وصولا لمدرسته.

جولات ميدانية تتفقد المدارس.

المحافظون يشاركون الطلاب والمعلمين الحضور.