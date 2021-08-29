مدرستي تطغى على انتظام الطلاب في الفصول



شهدت انطلاقة العام الدراسي الجديد، حضور منصة «مدرستي» بقوة رغم انتظام العديد من الطلاب والطالبات، وذلك من خلال إنشاء فصول افتراضية وربطها بالجدول المدرسي في المنصة، وفي نظام نور، على أن تكون مطابقة للفصول الحضورية، فضلا عن إنشاء فصول افتراضية للطلاب ذوي الإعاقة وفق الخطة التربوية الفردية. وأكد مدراء المدرسة على المعلمين برفع رابط الدرس المعد من قبلهما أو المسجل من قنوات عين والمطابق للخطة الدراسية قبل تنفيذ الدرس، إضافة إلى تولي المعلمين والمعلمات مهمة تحضير الطلبة عبر منصة مدرستي ، ورفع التكليفات والواجبات عبر نفس المنصة التعليمية، مع اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصات المدارس الأهلية. وحرص أولياء الأمور والطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري، على الاطلاع بما تضمنته قواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيد بها، وتصنيف الفصول في المدارس حسب عدد الطلاب والطالبات بعد إشغال جميع مرافق المدرسة، وتصنيف المدرسة حسب المتوسط الحسابي لعدد الطلاب والطالبات بعد إشغال جميع مرافق المدرسة، حيث تم توزيع الطلاب والطالبات إلى مجموعات حسب النموذج التشغيلي بعد إشغال جميع مرافق كل مدرسة بنين وبنات.

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