نائب أمير منطقة المدينة يتفقد مدارس البنين

وقف أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم، على انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المدينة المنورة، للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم العام.

واطلع خلال زيارته لثانوية دار الأبرار، على مرافق المدرسة، والفصول الدراسية والمعامل، وآليات توزيع الطلاب المحصنين عليها، وفق الخطة المعتمدة من وزارة التعليم، والخطة الدراسية المنفذة بالمدرسة، وفقاً للمستويات المعتمدة، كما استمع لشرح من مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، عن نظام مسارات المرحلة الثانوية، والنظام الجديد للمسارات وآليات تطبيقه.