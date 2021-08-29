نائب أمير منطقة المدينة يتفقد مدارس البنين

واطلع خلال زيارته لثانوية دار الأبرار، على مرافق المدرسة، والفصول الدراسية والمعامل، وآليات توزيع الطلاب المحصنين عليها، وفق الخطة المعتمدة من وزارة التعليم، والخطة الدراسية المنفذة بالمدرسة، وفقاً للمستويات المعتمدة، كما استمع لشرح من مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، عن نظام مسارات المرحلة الثانوية، والنظام الجديد للمسارات وآليات تطبيقه.
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